Stal Gorzów - Apator Toruń. Są składy na mecz 1. kolejki sezonu PGE Ekstraligi

Apator Toruń na medal, ZOOlszcz GKM Grudziądz do play off? Eksperci typują

Do podziału miejsca na podium i medali, a nawet do samej rundy play off jest jeszcze jednak daleka droga. Póki co więc torunianie muszą skupić się na każdym kolejnym meczu i wypracowaniu optymalnej formy na drugą część sezonu.

Pewniakiem w składzie Aniołów wydaje się być ponownie Emil Sajfutdinow. Na drugim biegunie są toruńscy juniorzy, którzy ostatnio byli najsłabszym punktem drużyny. Nad poprawą od tygodni pracuje już jednak nowy menedżer Apatora Piotr Baron. Pracę rozpoczął jeszcze jesienią. - Wykonaliśmy wiele treningów na torze. Na początku było ciasno, nerwowo i bez wiary w siebie, to był największy problem. Udało się już sporo rzeczy poprawić. Ci chłopcy naprawdę potrafią jechać. Byłem zaskoczony choćby świetną techniką Affelta - mówił na początku roku. Jak dodał, klub spróbuje przygotować tor bardziej pod juniorów, a starsi zawodnicy będą musieli się dopasować.