Stan ozimin w Kujawsko-Pomorskiem. Oziminy i sady odzwyczajają się od chłodów

A właśnie tyle, czyli 13 - 14 stopni C na plusie w ciągu ostatniego dnia roku, prognozuje Bogdan Bąk - bydgoski synoptyk. W sylwestrową noc może być 11-12 stopni C. Tylko nieco chłodniej może być przez dwie pierwsze doby nowego roku.

Wegetacja zaczyna przyspieszać

Co to oznacza dla ozimin i sadów?

- Jeśli średnia dobowa przekracza 5 stopni Celsjusza, to wegetacja zaczyna przyspieszać - uważa Małgorzata Kołacz z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. - Rośliny sadownicze są na razie w uśpieniu i te temperatury nie powinny im zaszkodzić. Ta sytuacja jest bardziej niebezpieczna dla truskawek, które są w mniejszym stopniu przystosowane do naszego klimatu.