Słodka panika powiększyła domowe zapasy cukru. A sklepy kuszą promocyjnymi cenami

- Moja siostra zrobiła zapasy cukru, gdy ten kosztował nieco ponad 6 złotych za kilogram, a teraz w sklepowych promocjach nie brakuje tego towaru, który kosztuje 4,49 -4,99 zł/kg i nawet nie ma limitów - zauważa klientka marketu w pow. bydgoskim.

- To było do przewidzenia - twierdzi Andrzej Gantner, wiceprezes zarządu i dyr. gen. Polskiej Federacji Producentów Żywności. - Z powodu niepotrzebnej paniki niektórzy zrobili duże zapasy i teraz muszą ten cukier zużyć. Na szczęście jest to towar, który można dłużej przechowywać.