Stawki podatku rolnego zostaną podniesione? Taka jest sytuacja w gminach w Kujawsko-Pomorskiem

Maksymalna stawka może wzrosnąć

- U nas na pewno nie będzie maksymalnej stawki – twierdzi Andrzej Wieczyński, wójt gm. Obrowo (pow. toruński). - Wiemy, że rolnicy też mają problemy, bo wzrosły ceny środków do produkcji, np. nawozów.

Warto postawić na zdrowy rozsądek

- My jesteśmy gminą typowo rolniczą, nie mamy np. zakładów przemysłowych i chociaż wpływy z podatku rolnego nie są duże, to i tak stanowią one najwyższą część dochodów własnych gminy – dodaje wójt Konecka.