Strażacy z Wudzyna sami rozbudowują remizę OSP. Wspiera ich wiele osób [zdjęcia]

- Druhowie zasługują na słowa uznania. Są wyjątkowo aktywni, remizę budują własnymi siłami i bez wahania, każdego dnia spieszą z pomocą - chwalą strażaków z Wudzyna władze gminy Dobrcz. Wiedzą co mówią, bo samorząd jest inwestorem zadania. Budowę wsparły finansowo także sołectwa: Wudzyn, Wudzynek i Trzebień przekazując na remizę część pieniędzy z funduszy sołeckich.

Ale wszystkie prace budowlane przy wznoszeniu nowej części remizy, także te z wykorzystaniem dźwigu i innych ciężkich maszyn, strażacy wykonują we własnym zakresie wspierani przez okolicznych mieszkańców i firmy. Postęp robót śledzić można na bieżąco, bo druhowie opisują swoje poczynania - krok po kroku - na stronie OSP Wudzyn na Facebooku.

- Jest nas strażaków w Wudzynie 67. Uprawnienia do wyjazdów na akcje ma 17 osób. A sporo ich każdego roku. W ubiegłym braliśmy dział w 36 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Zdarza się, że uczestniczymy w działaniach także poza terenem gminy Dobrcz, choć tych okolicznych zdarzeń jest najwięcej – informuje prezes Włodzimierz Zabłocki.

Jak uczczą druhowie jubileusz 85-lecia? Jak dostaniemy samochód to uroczyście go we wsi powitamy i wtedy przy okazji uczcimy także jubileusz jednostki. Wiele jednak zależy od pandemii – słyszymy w Wudzynie.