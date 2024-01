Wypięknieją remizy OSP. W 2024 r. inwestycje m. in. w Koronowie, Nakle, Potulicach

Ostatnie naprawy wykonano w budynku przy ul. Ogrodowej w 2020 r. Zabezpieczono wówczas dach uszkodzony podczas słynnej nawałnicy w 2017 r. Pora była najwyższa, bo przez trzy lata woda deszczowa dostawała się do wnętrza i zawilgacała mury. Już wtedy strażacy sygnalizowali, że konieczny jest kompleksowy remont, bo potrzeby w remizie są większe. Doczekali się.

Budżet obywatelski dla OSP Koronowo

Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach budżetu obywatelskiego, a sfinansowana z środków własnych samorządu Koronowa. Prace powierzono wykonawcy z Pruszcza, który uporać się ma z zadaniem do kwietnia br. Koszt inwestycji to ponad 763 tys. zł. Co się zmieni?