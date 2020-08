Strażnicy miejscy w Bydgoszczy będą kontrolować czy mieszkańcy noszą maseczki w autobusach i tramwajach

Koniec wakacji i sezonu urlopowego wpłynie na zwiększenie liczby pasażerów udających się komunikacją miejską do miejsca pracy lub nauki. W tym kontekście istotne jest przestrzeganie obowiązku zakrywania ust i nosa, gdyż w pojazdach komunikacji zbiorowej trudno jest zachować zalecany dystans społeczny - czytamy w komunikacie na stronie Straży Miejskiej w Bydgoszczy.

Dlatego też od jutra bydgoszczanie mogą się spodziewać wzmożonych kontroli noszenia maseczek w autobusach i tramwajach

W pierwszych dniach kontrole będą miały charakter prewencyjny i polegać będą głównie na zwracaniu uwagi lub udzielaniu pouczeń.

Patrole będą dysponować zapasem maseczek jednorazowych. Zostaną one przekazane pasażerom, którzy z różnych względów nie będą ich przy sobie posiadali.

Należy jednak pamiętać, że niestosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji publicznej stanowi wykroczenie, za które można nałożyć mandat w wysokości do 500 zł i skierować sprawę do Sanepidu w celu wymierzenia kary administracyjnej.