Strażnicy miejscy z Lipna źle zaparkowali?

Paweł Banasik wiele razy podkreślał, że straż miejska powstanie nie tylko po to, by do kasy miejskiej wpływały pieniądze z wystawionych mandatów, a ta pouczała tylko lipnowian. Mieszkańcy zgłaszali wiele problemów, a w tych przypadkach interwencja policji była zbyteczna.

Straż miejska miała zajmować się między innymi dzikimi wysypiskami śmieci, nielegalną wycinką drzew, spalaniem odpadów w piecach czy kontrolą nieruchomości w zakresie umów na wywóz odpadów komunalnych, odławianiem dzikich i bezdomnych zwierząt. Strażnicy mogą również reagować w sytuacji, gdy przepisy będą łamać kierowcy.

Ile mandatów wystawili municypalni? Tego nie wiemy. Mieliśmy kilka pytań, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi od Pawła Banasika, burmistrza i strażników miejskich.

Pytaliśmy o źle zaparkowany elektryczny samochód strażników.