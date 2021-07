Strzelcy z Włocławka wzięli udział w szkoleniu dotyczącym likwidacji skażeń i dezynfekcji [zdjęcia]

- Szkolenie prowadzili specjalnie do tego wybrani wykładowcy z Cyklu OPBMR oraz żołnierze kompanii chemicznej. Plan kursu, oparty został na wojskowych wytycznych dotyczących likwidacji skażeń oraz cywilnych przepisach określonych przez Inspekcję Sanitarną. Celem realizowanych zajęć było nauczenie kursantów prowadzenia bezpiecznej dekontaminacji pomieszczeń, sprzętu i ludzi. Włocławscy Strzelcy w czasie szkolenia zapoznani zostali z zasadami działania specjalistycznego sprzętu do likwidacji skażeń oraz posługiwania się środkami ochrony osobistej. Członkowie Włocławskiej Jednostki mieli także możliwość praktycznego użycia zestawów do likwidacji skażeń (PZLS i IZS) oraz zapoznania się z systemem KWAZAR. Ponadto na zakończenie szkolenia, każdy jego uczestnik w praktyce zweryfikował zdobyte umiejętności, działając w grupie dezynfekcyjnej