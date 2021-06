Woda i ścieki we Włocławku będą droższe. Nowe ceny od 1 lipca 2021 roku

Na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Państwowe Gospodarstwo Wodne " Wody Polskie" zatwierdziło taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków we Włocławku. Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i będzie obowiązywać od 1 lipca 2021 roku. - Na wysokość opłat za wodę i odprowadzanie ścieków wpływają przede wszystkim czynniki niezależne od przedsiębiorstwa, czyli między innymi ceny energii elektrycznej, gazu czy wzrost cen kosztów remontowych - informuje Kamila Rudnicka , specjalista do spraw komunikacji społecznej we włocławskich "Wodociągach".

W pierwszym okresie obowiązywania nowej taryfy cena wody dla odbiorców prowadzących gospodarstwo domowe i korzystających z kranówki w celach socjalno-bytowych wyniesie 3,54 zł netto za metr sześcienny , w drugim stawka wzrośnie do 3,88 zł netto , natomiast w trzecim za m sześcienny wody zapłacimy 4,02 zł netto. Zmianie uległy, także stawki za odprowadzanie ścieków. Od 1 lipca cena za odprowadzanie ścieków dla odbiorców wyniesie 6,48 zł netto w pierwszym okresie taryfowym, w drugim 6,99 zł netto, natomiast w trzecim roku cena wyniesie 7,10 zł netto. Do tego przedsiębiorstwo doliczy nam 8 procent podatku VAT.

Przypomnijmy, że ostatnio płaciliśmy za wodę we Włocławku 3,04 złotych netto za metr sześcienny, a 6,48 zł netto za ścieki. Do tego dochodzi stawka podatku VAT.