Łukasz Zagrobelny to artysta związany przez wiele lat z Teatrem Muzycznym Roma oraz Teatrem Muzycznym w Gdyni. Do Szubina zaprosiło go Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Szubin „Szubiniacy”. Na „Kolędowanie z Łukaszem Zagrobelnym” wybrano kościół pw. św. Andrzeja Boboli w Szubinie. Z powodu pandemii koncert miał dwie odsłony. Nie zabrakło też niespodzianki. Było nią pojawienie się miejscowej wokalistki Jagody Buksy, która zaśpiewała jedną piosenkę w duecie z Łukaszem Zagrobelnym. - To był naprawdę magiczny wieczór, który zgromadził wielu mieszkańców gminy Szubin i miejscowości ościennych - ocenia Katarzyna Twardowska, sekretarz stowarzyszenia.

Roman Jagodziński