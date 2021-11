Świetny Bródka, szybcy sprinterzy. Zakończył się Puchar Świata w łyżwiarstwie szybkim w Tomaszowie Mazowieckim

– Bródka to słowo wytrych w łyżwiarstwie szybkim, ogromny sukces jego samego i łyżwiarstwa szybkiego. Dał wspaniałe emocje kibicom na trybunach, jak i przed telewizorami. Zrobił wspaniałą rzecz, tak jak zapowiadał, wrócił z przytupem – mówił prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

W grupie A ostatniego dnia zawodów Polacy wystartowali w biegach na 1500 metrów kobiet i 500 metrów mężczyzn. W tym pierwszym trzynastą lokatę zajęła Natalia Czerwonka, a trzy pozycje niżej uplasowała się Karolina Bosiek.

– Chciałabym, żeby to było najniższe z możliwych miejsc, jakie osiągnę w tym sezonie, bo zeszły sezon był bardzo udany i straty do podium miałam minimalne. Lepiej, żeby początek był ciężki, a potem udana końcówka. Na pewno to nie jest moja forma sportowa ani szczyt możliwości, więc będę się rozkręcać. Kontuzja, którą miałam przed mistrzostwami Polski, troszkę pokrzyżowała mi plany i mocno trenuję każdego dnia – mówiła Czerwonka.