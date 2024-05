Świetny czas Natalii Kaczmarek! Przed igrzyskami w Paryżu chce jeszcze zdobyć medal mistrzostw Europy

– Prawdopodobnie, gdyby nie było mistrzostw Europy to i tak bym startowała w jakichś mityngach, bo ja po prostu lubię dużo startować, więc tu po prostu jadę. Pierwsza dwunastka, a mam nadzieję, że się w niej znajdę, jest zwolniona z biegania w eliminacjach, więc obciążenie nie będzie bardzo duże. Na pewno będę chciała zachować dużo sił na finał, bo spodziewam się bardzo szybkiego finału. Przed rokiem w finale mistrzostw świata były cztery Europejki, co pokazuje, że poziom na naszym kontynencie poszedł bardzo mocno do przodu i dziewczyny pokazują, że są w stanie bardzo szybko biegać – podkreśla Kaczmarek.

Polka cieszy się na wyjazd do Rzymu nie tylko dlatego, że chce walczyć o złoto mistrzostw Europy, bo stolica Włoch to jej ulubione miejsce w Europie. – Udało mi się zwiedzić Rzym jeszcze w trakcie pandemii, gdy było mało turystów, więc mam wrażenie, że zobaczyłam to wyjątkowe miasto od innej strony, niż zwykle, gdy na ulicach są tłumy ludzi. Mam nadzieję, że Rzym będzie dla mnie szczęśliwy, bo jeszcze tam nie biegałam, także będzie to mój debiut w tym miejscu. Oczywiście, w Rzymie jest wiele miejsc, które chciałabym jeszcze zobaczyć, chociaż generalnie wygrywa u mnie miejscowe jedzenie. Musze się przyznać, że zwiedzanie poprzez kulinaria to mój ulubiony sposób poznawania różnych miejsc. W Rzymie też zaliczyłam parę cukierni i restauracji i muszę przyznać, że było pysznie – mówi Kaczmarek, której partnerem jest Lubusko-Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Drezdenku.

Mistrzostwa Europy w Rzymie rozpoczną się w piątek, 7 czerwca i potrwają do 12 czerwca. Będzie to najpoważniejszy start dla europejskich lekkoatletów przed zaplanowanymi na przełomie lipca i sierpnia igrzyskami olimpijskimi.