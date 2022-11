Świetny Lee Moore! Anwil wygrał w Finlandii i jest blisko awansu z grupy w FIBA Europe Cup

Karhu Basket - Anwil 87:93 (19:16, 24:32, 17:22, 27:23)

Karhu: Crockett 18 (1), Jantonen 14 (2), Dolenc 11 (1), Jones 10 (1), Kuany 5 (1) oraz Kaukiainen 13 (3), Martinen 9 (3), Skinner 5 (1), Patterson 2, Innamaa 0

Anwil: Moore 29 (5), Petrasek 22 (1), Greene 14 (2), Bostic 8 (1), Słupiński 2 oraz Sobin 11, Nowakowski 4, Łączyński 3 (1), Woroniecki 0.

Anwil mocno skomplikował sobie sytuację w grupie dwiema kolejnymi porażkami we własnej hali z Karhu Basket i Sportingiem Lizbona. Teraz musiał więc szukać wyjazdowych wygranych

W Finlandii rozpoczęło się fatalnie: od prowadzenia Karhu 11:0, a pierwsze punkty dla włocławian zdobył dopiero w 6. minucie Josh Bostic. Potem było już dużo lepiej, jeszcze w 1. kwarcie Anwil odrobił straty. W 2. kwarcie wciąż punktował Bostic, mocno wsparł go Lee Moore (14 pkt do przerwy), a goście zaczęli dyktować warunki gry na parkiecie. W połowie 2. części meczu było już 36:27, choć do przerwy skończyło się tylko na +5.