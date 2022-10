Świetny Lee Moore prowadzi Anwil Włocławek do zwycięstwa

Anwil Włocławek - King Szczecin 99:91 (23:26, 21:26, 30:17, 25:22)

Anwil: Greene 18 (6), Petrasek 17 (3), Bostic 16 (2), Sobin 16, Łączyński 6 (1) oraz Moore 17 (3), 11 as., Woroniecki 7 (2), Nowakowski 2, Dawdo 0, Łazarski 0, Słupiński 0.

King: Matczak 31 (2), Fayne 20, 9 zb., Mazurczak 9 (2), Meier 6 (1), Cuthbertson 4 oraz Brown 14 (4), Kostrzewski 3 (1), Żmudzki 2, Eads 2.

To był mecz debiutów. W barwach Anwilu kibice pierwszy raz oglądali Lee Moore'a, który przeniósł się na Kujawy z Sokoła Łancut. Rozgrywający ma na koncie bardzo udany sezon w barwach MKS Dąbrowa Górnicza, potem średnio wiodło mu się we Włoszech, a w tym sezonie notował w Sokole średnio ponad 19 punktów. To ma być "zawodnik przejmujący mecze", którego wyczekiwał od dłuższego czasu trener Przemysław Frasunkiewicz.