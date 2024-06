Syn Doroty Wellman - tak wygląda dziś Jakub Wellman, jedyny syn słynnej dziennikarki. Zobaczcie zdjęcia![01.07.2024]

Ile lat ma Dorota Wellman?

Dorota Wellman urodziła się 2 marca 1961 roku w Warszawie. Ma już 63 lata. Ukończyła II LO w Warszawie oraz filologię polską i historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje pierwsze dziennikarskie kroki stawiała w radiu "Solidarność". Potem pracowała w Radiu Eska, Radiu Zet oraz Tok FM.

Nowa Telewizja Warszawa - tutaj debiutowała na małym ekranie. W 1994 roku po raz pierwszy zobaczyliśmy ją w TVP 1. W 1997 roku przeniosła się do Polsatu, a rok później do Nasza TV. Wreszcie na kilka lat wróciła do Telewizji Publicznej. Od 2007 roku związana jest z TVN-em. Prowadziła tu między innymi takie programy jak: