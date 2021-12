Sytuacja na włocławskim rynku pracy. Posada za biurkiem to marzenie, ale w magazynie miejsca pracy czekają

Sytuacja na włocławskim rynku pracy dość stabilna. W ostatnich miesiącach z rejestru PUP we Włocławku ubywało więcej bezrobotnych niż rejestrowało się. To dobry prognostyk na nadchodzący rok.

Statystyki nie kłamią - w listopadzie w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku zarejestrowało się mniej bezrobotnych niż w październiku. I to o 148 osób. Dane za grudzień nie są jeszcze kompletne, ale wszystko wskazuje na to, że bezrobocie nie wzrośnie. Bo ofert pracy nie brakuje - ostatnio PUP we Włocławku miał do zaproponowania aż 846 ofert, w tym skierowania na staże.