Szacowanie szkód łowieckich - z tych powiatów wpłynęło najwięcej wniosków. Straty rosną, zwierzyna ma co jeść na polach

Wielkość odszkodowań wzrosła kilkukrotnie

- Dane dotyczące liczby wniosków, które wpływają do ośrodka doradztwa rolniczego, nie są w stanie zobrazować skali zjawiska – uważa Michał Przepierski, rzecznik toruńskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego. - W naszym okręgu w ciągu ostatnich trzech lat wielkość odszkodowań wzrosła kilkukrotnie.

Jego zdaniem to efekt m.in. tego, że przybywa upraw kukurydzy, którymi dziki zaczynają się interesować zaraz po wysiewach. Żeby zniechęcić je do wygrzebywania ziaren z gruntu, dodaje się do nich feromony, które odstraszają dziką zwierzynę, ale tylko przez kilka dni, by zdążyły wykiełkować. Uprawa, która już się zazieleni staje się mniej atrakcyjna dla dzików, ale tylko do czasu pojawienia się kolb. I to się nie zmienia aż do kukurydzianych żniw.