Dopłaty do pszczół i dotacja za szkody w uprawach w 2020 roku - nawet 1200 zł do hektara

Agroenergia, Moja Woda czy dopłaty do wapnowania gleb - z tych programów NFOŚiGW w 2021 roku skorzysta rolnik

Rok 2021 jest trzecim, kiedy rolnicy mogą skorzystać z dopłaty do wapnowania, co ma przyczynić się do regeneracji środowiskowej gleb. To nie jedyna możliwość uzyskania wsparcia na działania prośrodowiskowe. Przygotowywany jest program Agroenergia, a realizowany i adresowany również do rolników program Moja Woda.