Szczepienia w szkołach w powiecie sępoleńskim. Chętnych niewielu, nie wszędzie szczepienia ruszyły

Zainteresowanie szczepieniami dzieci i młodzieży jest niewielkie. W całym województwie to 5,5 tysiąca deklaracji chętnych do zaszczepienia uczniów i członków rodzin, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W większości szczepienia odbywać się będą poza szkoła.

Trudno powiedzieć, jaki odzew jest w powiecie sępoleńskim. W niektórych szkołach, jak na przykład w tych, których organem prowadzącym jest powiat, szczepienia nie ruszą w tym tygodniu. Dopiero po 20 września będą znane konkrety.

- My ze szczepieniami ruszymy troszeczkę później. Koordynatorka szczepień starostwa na ten moment nie może zaangażować się w ten temat, ponieważ rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. A chcemy, by zajmował się tym punkt szczepień powszechnych. Około 20 września będziemy mieć konkretne dane ze szkół. Rozkręcamy akcję zachęcającą do szczepień, dyrektorzy wiedzą, co mają robić. Na to, jaki będziesz finisz, jeszcze musimy poczekać – informuje Lidia Sokulska-Tłok, dyrektorka wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Sępólnie.