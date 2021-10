Szkolenia komputerowe w regionie. Kto może z nich skorzystać?

Certyfikowane szkolenia komputerowe skierowane są do mieszkańców regionu między 25. a 67. rokiem życia, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej i przynależą przynajmniej do jednej z trzech grup:

- Zdobywanie nowych umiejętności to inwestycja we własną przyszłość. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni wiele, by umożliwić mieszkańcom naszego regionu, chcącym podnosić kluczowe kompetencje, odpowiednie warunki do wykorzystania ich potencjału. Zapraszamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach komputerowych, a także językowych, które organizujemy w ramach innego projektu – mówi marszałek Piotr Całbecki.