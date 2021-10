We Włocławku będzie kolejny mural. Wiemy, gdzie powstanie OPRAC.: Joanna Maciejewska

Na ścianie jednego z budynków przy ul. Cyganka we Włocławku powstać ma mural związany z historią Włocławka. Graficznie nawiązywać ma do dawnych etykiet, reklam lub fotografii. Zgłoszenia projektów do konkursu przyjmowane są do 12 października 2021 roku. Na zwycięzcę czeka 10 tysięcy złotych.