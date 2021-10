Szpital we Włocławku nadal nie przyjmuje pacjentów na oddział neurologiczny

- Jestem w kontakcie z konsultantem wojewódzkim i z naszymi neurologami. W październiku brakuje nam jeszcze czterech dyżurów do zapewnienia. Pacjenci na oddziale nie mogą na noc zostać bez opieki lekarskiej, więc dopóki nie będzie całego (24- godzinnego) zabezpieczenia lekarskiego dla pacjentów oddziału, nie możemy go uruchomić. Staramy się pozyskać, prosimy, pytamy, kto mógłby zabezpieczyć te dyżury, natomiast do momentu, kiedy będą tak zwane dziury w grafiku, tego po prostu uczynić nie możemy – zaznacza Karolina Welka, dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku, dodając że wszyscy specjaliści, którzy wspierają szpital na dyżurach są spoza województwa kujawsko-pomorskiego, a wśród specjalistów z naszego regionu nie było odzewu.