Trwa rozbudowa szpitala we Włocławku. Powstanie tam także wielopoziomowy parking!

Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

Pierwszy etap rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku ruszył we wrześniu 2021 roku - we wtorek 21 września odbyło się symboliczne wbicie pierwszej łopaty pod rozbudowę lecznicy (więcej na ten temat pisaliśmy w tym materiale). Zakończenie prac planowane jest w połowie 2023 roku. Koszt inwestycji wynosi 155 milionów złotych (dokładnie 155 416 580,00 zł). Natomiast koszt inwestycji wraz z wyposażeniem wyniesie 170 milionów złotych.