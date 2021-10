W szpitalu we Włocławku czasowo może zostać wstrzymana praca Izby Przyjęć

W czwartek 7 października 2021 roku, w godzinach wieczornych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, poinformował że mogą występować czasowe wstrzymania pracy Izby Przyjęć. Spowodowane jest to wzrostem liczby pacjentów z COVID-19, którzy trafiają do lecznicy. A także zmianą kolejnego szpitala powiatowego na szpital covidowy, co skutkuje zwiększeniem napływu do włocławskiego szpitala pacjentów z innych rejonów.