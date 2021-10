Wręczono nagrody dla najlepszych terapeutów zajęciowych w województwie kujawsko-pomorskim [zdjęcia]

Terapia zajęciowa to forma rehabilitacji adresowana do osób niepełnosprawnych i seniorów polegająca na angażowaniu pacjenta w różne aktywności z dziedziny zajęć psychoruchowych. Jest powszechnie wykorzystywana m.in. w warsztatach terapii zajęciowej i domach pomocy społecznej. Celem jest szeroko rozumiana rehabilitacja - w odniesieniu zarówno do ciała, jak i sfery psychicznej i społecznej – oraz samodzielność podopiecznych.