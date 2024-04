Szlaki wodne zlewni Noteci zostały otwarte. Wodniacy już mogą płynąć!

- Otwarcie śródlądowych dróg wodnych oznacza, że "Wody Polskie" jako ich główny administrator, zobowiązany jest do stworzenia i zapewnienia jak najlepszych warunków nawigacyjnych dla żeglugi śródlądowej. Pełniąc funkcję zarządcy dróg wodnych to nasz obowiązek, ale i w pewnym sensie także przywilej – mówi Edyta Rynkiewicz, rzecznik prasowa Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW "Wody Polskie" w Bydgoszczy.

Przygotowanie do sezonu to czas - i pracochłonny proces. W pierwszej kolejności przywraca się piętrzenia na dwunastu stopniach wodnych (w większości wpisanych do rejestru zabytków) na dolnym odcinku Noteci. Następnie, po ustabilizowaniu sytuacji hydrologicznej (jeszcze miesiąc temu stany wód były bardzo wysokie, niekiedy alarmowe) wykonuje się szczegółowe inspekcje szlaków żeglownych, sondowania dna oraz trałowania poprzez jednostki terenowe Wód Polskich. Podczas sondowania pracownicy wykonują pomiary głębokości, weryfikując czy na danym odcinku zachowane są pełne parametry eksploatacyjne dla danej klasy drogi wodnej.