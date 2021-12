Szopka z zapałek Przemysława Kozłowskiego stanęła także w urzędzie wojewódzkim w Bydgoszczy [zdjęcia]

Największą swoją szopkę z zapałek artysta ofiarował papieżowi Franciszkowi. Przemysław Kozłowski osobiście zawiózł ją do Watykanu.

- Tak byłem przejęty, że nie potrafię nawet powiedzieć jak długo trwała audiencja – przyznaje twórca. -Powiedziałem Ojcu Świętemu, że to mój prezent dla niego na Boże Narodzenie i na 85 urodzony, które obchodził w grudniu – opowiada. - Ucieszył się, gdy powiedziałem mu, że tego samego dnia co on, urodziny obchodzi mój brat.