Szpital w Grudziądzu szuka operatora parkingu. Władze lecznicy: - Będą oszczędności

- Wiele osób korzystających z usług szpitala omija miejsca parkingowe i zostawia samochody gdzie popadnie, niszcząc trawniki, chodniki, tereny wokół lecznicy. Nie chcemy doprowadzać do całkowitej dewastacji terenu - w październiku na sesji podawał jeden z argumentów dyrektor Hoppe. I kontynuował: - Chcemy wynająć firmę, która zmodyfikuje system: ustawi parkometry i swoimi pracownikami będzie sprawdzać czy wszyscy korzystający uiścili odpowiednią opłatę i czy pozostawiają auta na terenie objętym strefą parkowania, a nie zastawiając drogi przeciwpożarowe czy niszcząc infrastrukturę przyległą.

Szef grudziądzkiego szpitala informował o oszczędnościach z tytułu zatrudnienia zewnętrznego operatora parkingu: lecznica nie będzie już zatrudniała służb obsługujących parkingi i nie będzie już na niej spoczywała konieczności wymiany zużytych już parkometrów, szlabanów, serwisowania całego systemu pobierania opłat. - Dodajmy, że teraz jest on już przestrzały gdyż opiera się tylko o system monetowy. Nie można zapłacić karta - wyjaśniał Maciej Hoppe.

Mniejsze koszty dla szpitala, a przychody z pobierania opłat na tym samym poziomie?

Podczas sesji w październiku ub. roku do planów władz szpital odniósł się radny Sojuszu Obywatelski Grudziądz, Łukasz Kowarowski. - W poprzedniej kadencji gdy z taką propozycją wychodził dyrektor Nowak to na sali z mojej strony, a także ze strony obecnego prezydenta, a wówczas też radnego, było oburzenie. Byliśmy przeciwni, aby część infrastruktury szpitalnej była dzierżawiona. Uważaliśmy, ze nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Co za tym się zmieniło? Proszę mnie przekonać. Są jakieś analizy sporządzone?