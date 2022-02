We Włocławku brakuje nocnej apteki. Jeden z radnych ma kilka pomysłów na rozwiązanie problemu Joanna Maciejewska

Od maja 2021 roku we Włocławku nie można kupić leków w nocy. Apteka przy pl. Wolności zawiesiła nocne dyżury. Decyzję tłumaczyła brakiem personelu i nieopłacalnością pracy apteki w godzinach nocnych

Mieszkańcy Włocławka od połowy maja 2021 roku nie mają możliwości zakupu leków w nocny. Apteka, która wcześniej pełniła nocne dyżury, zawiesiła je twierdząc, że praca w godzinach nocnych jest nieopłacalna i nie ma do tego wystarczającej liczby pracowników. Temat co jakiś czas wywołuje dyskusję na sesjach Rady Miasta. 1 lutego 2022 roku Piotr Kowal, włocławski radny Lewicy, wystosował w tej sprawie interpelację do prezydenta Marka Wojtkowskiego. Jakie pomysły ma na rozwiązanie problemu?