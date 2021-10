Szubin jest potęgą w zdobnictwie ludowym. Koło rękodzieła działa w Szubińskim Domu Kultury już 30 lat [zdjęcia]

Zobacz wideo: W Bydgoszczy trwają zdjęcia do filmu „Magiczny kwiat paproci”

Pani Jadwiga nie jest rodowitą mieszkanką Pałuk. Jej rodzinne strony to Podlasie. To ona zaszczepiła jednak wśród młodych szubiniaków miłość do rękodzieła ludowego. A zaczęło się wszystko od haftu.