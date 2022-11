Tak alkohol działa na organizm kobiety. Oto negatywne skutki picia - ostrzega Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Niepokojące mogą być zwłaszcza dane z ostatnich lat, które pokazują, że rośnie liczba nadmiernie pijących młodych kobiet i dziewcząt, a ich poziom picia (co do ilości i częstości spożywanego alkoholu) zbliża się do poziomu picia mężczyzn. Badania zamieszczone Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mówią, że w Polsce najwięcej alkoholu spożywają kobiety między 18 a 29 rokiem życia. Są to kobiety pozostające w stanie wolnym (panny i osoby rozwiedzione), mieszkające w większych miastach - powyżej 50 tys. mieszkańców, uczące się i studiujące oraz bezrobotne.

Co dziesiąta kobieta należąca do tej grupy spożywa średnio 7,5 l czystego alkoholu rocznie. Może to nieść bardzo poważne konsekwencje zdrowotne.