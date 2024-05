Tak będą otwarte sklepy w długi majowy weekend - Biedronka, Lidl, Żabka. Oto godziny otwarcia sklepów w majówkę [2.05.2024] mm

1 oraz 3 maja to dni wolne od pracy i większość sklepów jest zamknięta. W te dni obowiązuje zakaz handlu. Jeśli chcemy zrobić zakupy na długi majowy weekend to możemy wybrać się do sklepów 30 kwietnia lub 2 maja - markety zmieniają godziny otwarcia. W dni świąteczne otwarta będzie tylko niewielka część sklepów - zobacz, gdzie wtedy będzie można zrobić zakupy.