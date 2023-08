Tak było na ostatnich derbach Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń przy Gdańskiej [zdjęcia]

Derby Zawisza - Elana są najbardziej prestiżowe w regionie kujawsko-pomorskim. Do tej pory obie ekipy spotykały się ze sobą w lidze 22 razy. Zawiszanie wygrali osiem meczów (w tym jeden walkower), w siedmiu padł remis i w siedmiu triumfowała Elana. Bilans goli: 27-29. Do tego trzeba dodać trzy potyczki w Pucharze Polski, w których dwa razy po rzutach karnych wygrywali bydgoszczanie, a raz zwyciężali torunianie. Bilans bramek: 4-4.

Po raz ostatni w Bydgoszczy doszło do derbów 20 maja 2011 roku. Niebiesko-czarni walczyli wtedy o promocję do I ligi. Torunianie byli w środku tabeli. Spotkanie jak na derby przystało miało w sobie dużo walki z nieznaczną przewagą gospodarzy. Miejscowi udokumentowali ją dwoma golami. Jeszcze w pierwszej połowie Benjamin Imeh wykorzystał brak porozumienia stoperów Elany, przejął piłkę i popędził na bramkę, pokonując w sytuacji sam na sam Przemysława Kryszaka. W samej końcówce na 2:0 podwyższył Jakub Bojas popisując się efektownym szczupakiem. Co ciekawe ten zawodnik może wystąpić także w sobotnich derbach i pokusić się o zdobycie bramki.