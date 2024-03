Tak działa na organizm zdrowy sen, a tak, gdy go brak. Zobaczcie!

- Zdrowy sen jest jednym z czynników obniżających ryzyko przedwczesnego zgonu. Pamiętajmy o tym na co dzień i dbajmy o jego jakość. Dlatego, aby poprawić jakość snu zalecam stosowanie się do poniższych porad. Pierwsza z nich to eliminacja z wieczornej rutyny spożywania ciężkich posiłków oraz picia alkoholu, które mogą prowadzić do zaburzeń snu oraz nadmiernego stymulowania mózgu. Zamiast tego, warto sięgnąć po naturalne metody relaksacji, które pomogą w uspokojeniu organizmu i przygotowaniu go do snu. Wprowadzenie tych zasad do naszej rutyny może przyczynić się do poprawy jakości snu oraz ogólnego stanu zdrowia - radzi Theresa Schnorbach, ekspert ds. snu z firmy Emma Sleep.