Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie

Wojciech Mann to słynny polski dziennikarz muzyczny, satyryk oraz prezenter radiowy i telewizyjny. Z dziennikarstwem związał się w połowie lat 60. Został redaktorem Rozgłośni Harcerskiej. Pod koniec lat 60. dołączył do Programu Trzeciego Polskiego Radia. To właśnie z radiową "trójką" Polacy kojarzą go najbardziej. Z rozgłośnią związany był ponad 50 lat.

Przeczytaj także: Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa

W latach 1970-75 pracował w Telewizji Polskiej. Prowadził "Sobotnie Studio Młodych" oraz "Magazyn pana Manna". Po dłuższej przerwie do pracy w telewizji powrócił w drugiej połowie lat 80. W 1993 roku został prowadzącym "Szansy na sukces". Program prowadził przez prawie dwie dekady, do 2012 roku. Na początku 2020 roku odszedł z Trójki w geście solidarności z Anną Gacek.