Tak mieszka Marcin Hakiel - zdjęcia wnętrz. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka [24.06.2024 r.]

Nowy rozdział w życiu Marcina Hakiela

Marcin Hakiel, którego kariera nabrała rozpędu dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami", znalazł się na życiowym zakręcie, kiedy to po siedemnastu latach zakończył małżeństwo z Katarzyną Cichopek. Ich związek, z którego przyszło na świat dwoje dzieci, Helenka i Adam, był przez wiele lat postrzegany jako wzór do naśladowania. Niemniej jednak, w 2022 roku doszło do ich rozstania, co wywołało szerokie echo w mediach.

Sytuacja skomplikowała się jeszcze bardziej, gdy wyszło na jaw, że Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim, z którym dzieliła ekran w "Pytaniu na śniadanie". Plotki sugerowały, że ich bliskość narodziła się jeszcze przed zakończeniem małżeństwa Hakiela, co podsycało medialne spekulacje. Paulina Smaszcz, była żona Kurzajewskiego, nie omieszkała dodać oliwy do ognia, komentując rozwijającą się sytuację.