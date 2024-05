Tak mieszka Papież Franciszek. Oto niebywałe wnętrza Pałacu Apostolskiego

Pałac apostolski ma aż 162 000 m² powierzchni. Czyni go to szóstym pod względem wielkości pałacem na świecie. Na terenie posiadłości znajduje się wspaniały ogród.

Pałac nie pełni jednak tylko funkcji mieszkalnej. Posiada biura administracyjne czy kaplicę. Nie skupia się wyłącznie na życiu i funkcjonowaniu papieża.

Papież Franciszek nie przebywa w Pałacu Apostolskim na stałe. Ma on do swojej dyspozycji inne rezydencje położone na terenie Watykanu i Rzymu. Co ważne, jako jedyny spośród współczesnych papieży, bardziej upodobał sobie dom św. Marty od Pałacu Apostolskiego.