Tak mieszkańcy regionu kibicowali w Hamburgu. Wychowanek Chemika Bydgoszcz na boisku

Zdjęcia ze stref kibica w Kujawsko-Pomorskiem

Przebieg meczu Polska - Holandia. W drugiej połowie zagrał wychowanek Chemika Bydgoszcz

W 77. minucie na boisku pojawił się Jakub Piotrowski. Trenować zaczął w Unisławiu, a jest wychowankiem Chemika Bydgoszcz. Grał także we Wdzie Świecie. To on w 89. minucie popisał się świetnym dryblingiem i zagraniem piłki do Świderskiego wzdłuż bramki.