Tak możesz wykorzystać pozostałe pieczywo. Co zrobić z chlebem czy bułkami? [10.04.2024]

Kluczem do zmniejszenia ilości wyrzucanej żywności są przemyślane zakupy, ponieważ aż ¾ Polaków (72,7 proc.) kupuje żywność spontanicznie.

Każdego roku w Polsce marnujemy prawie 5 mln ton żywności, czyli około 223 tysiące tirów wypełnionych jedzeniem. Najwięcej produktów spożywczych ląduje w naszych domowych śmietnikach - gospodarstwa domowe wyrzucają kilkakrotnie więcej żywności niż supermarkety czy restauracje. Marnowanie to duży problem dla środowiska – powoduje degradację zasobów - ale też dla domowych finansów.

Tak właściwie przechowywać pieczywo

Równie ważne jest także odpowiednie przechowywanie tak, aby jedzenie się nie psuło. Dotyczy to również chleba. Woreczki lub torebki foliowe są niezbędne, jeśli kupujemy chleb w piekarni lub sklepie i nie mamy ze sobą żadnego innego opakowania. Natomiast już w domu, warto przełożyć wypieki do materiałowego woreczka, np. z lnu lub do chlebaka, najlepiej z drewna lub metalu.