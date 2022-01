Tak na Kujawach i Pomorzu "łapiemy" wodę! Tylko czy to wystarczy?

Podstawa to retencjonowanie korytowe – jak określa to Przemysław Daca, prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”. To sposób zatrzymywania wody w rowach i kanałach melioracyjnych za pomocą prostych zastawek i bardziej skomplikowanych jazów. Większe efekty daje spiętrzanie naturalnych jezior oraz tworzenie sztucznych, niewielkich zbiorników.

Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski, zachęca rolników do budowy takich zbiorników na nieużytkach. Tym bardziej, że niedługo wyjdzie specustawa, która zdecydowanie ułatwia ich tworzenie (nie potrzebne będzie pozwolenie wodno-prawne).

Rolnicy dostrzegają korzyści płynące zarówno z retencji korytowej, jak i tworzenia zbiorników wodnych. Na razie wszak wielu inwestuje w studnie głębinowe, co przyczynia się do rabunkowej eksploatacji wód podziemnych. Przyszłe pokolenia być może nie będą miały z czego czerpać.