Tak na pewno nie przytyjesz w Święta Bożego Narodzenia. Oto sprawdzone triki na grudzień

- Boże Narodzenie jest raz w roku a cały okres okołoświąteczny to tylko kilka dni. Jeśli sumiennie pracujemy na co dzień, dbamy o wartościowe posiłki to dwa-trzy dni świąteczne nie sprawią, że wszystko legnie w gruzach. Pamiętajmy o tym! - radzi Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk kliniczny, ekspert Core Teamu.