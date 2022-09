Tak najlepiej ustawiać temperaturę grzejnika. Oto sposoby, żeby oszczędzać na ogrzewaniu w sezonie grzewczym [29.09.2022]

Sezon grzewczy w Polsce nie ma określonego czasu trwania, bo zależy od pogody. Można powiedzieć, że "sezon grzewczy" w zasadzie trwa przez cały rok.Niektórzy zarządcy spółdzielni starają się opóźnić sezon grzewczy najbardziej jak się da. Chodzi o wydatki na ogrzewanie. Jeśli sezon grzewczy rozpocznie się wcześnie i potrwa długo, wtedy mocno odczujemy to w naszych portfelach. Każdy dzień trwającego sezonu grzewczego uderza mieszkańców po kieszeni.Istnieją sprawdzone sposoby na to, by dobrze i oszczędnie ogrzać mieszkanie. Ważne jest między innymi ustawienie odpowiedniej temperatury grzejnika. Jak utrzymać ciepło w pomieszczeniach? W jaki sposób obniżyć rachunki za ogrzewanie? Sprawdź, jak ustawiać temperaturę grzejnika i poznaj triki na skuteczne oszczędzanie na ogrzewaniu w sezonie grzewczym. Zajrzyj teraz do naszej galerii >>>>>

Małgorzata Genca