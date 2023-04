- Tak nie dają żyć! - skarży się mieszkanka osiedla w Osiu. Co zarzuca zarządowi świeckiej Spółdzielni Mieszkaniowej?

Według osianki pompy są źle zamontowane

- Zarząd od 2020 roku eksperymentuje ile ludzie wytrzymają hałasu - ubolewa kobieta. - W 2020 roku pompy zostały wbudowane w północną ścianę bloku 9 i południową ścianę bloku 7 w Osiu. Po dwuletnich interwencjach mieszkańców obu bloków - z bloku numer 9 pompy zostały zdemontowane i zgodnie z instrukcją producenta zamontowane na ziemi. Natomiast z bloku numer 7 pompy zostały zdemontowane na wschodnią stronę kotłowni, na wysokości 3 metrów. Kotłownia jest zespolona z blokiem 7 aż pod pierwszy pion mieszkaniowy. Za ścianą, na której wiszą pompy, jest kilkumetrowa próżnia po kotłowni, która działa jak trzeba i potęguje dokuczliwy hałas w naszym mieszkaniu. To dudnienie słychać nawet w piwnicach pod drugim pionem bloku, też w mieszkaniach bloku 9 od strony zachodniej. Pod pompami jest ogrodzony, wyznaczony do postawienia pomp teren. Dlaczego zarząd nie dopilnował, by wykonano je tam prawidłowo i zamontowano zgodnie z instrukcją producenta?

Pytamy więc prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu kiedy zostały zamontowane pompy powietrza na osiedlu w Osiu? Jaki koszt z tego tytułu ponieśli mieszkańcy osiedla w Osiu? Czy - i jakie - realne zyski są z tego tytułu? Czy zgłaszano takie problemy? Czy jest szansa zamontowania tych pomp w innych miejscach, by ludziom żyło się komfortowo? Czy ktoś kontrolował podczas odbioru prawidłowość montażu tych pomp - kto to nadzorował?

- My za tę inwestycję płacimy, więc żądamy prawidłowego zamontowania pomp i spokoju - mówi mieszkanka osiedla Nowy Świat w Osiu. - Te pompy pracują całą dobę. Hałas jest dokuczliwy wieczorem i w nocy, odbił się na naszym zdrowiu. Dlaczego Zarząd SM dopuścił do nieprawidłowego montażu i nęka nas hałasem?

- W odpowiedzi napytania dotyczące montażu pomp ciepła na osiedlu w Osiu przy ul. Nowy Świat informujemy, że pompy zostały zamontowane w sierpniu 2020 roku i koszty inwestycji w nie poniesione zostały przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świeciu i rozliczone w dostawie ciepła - informuje Mariusz Sajdak, zastępca prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu. - Zyski z tytułu montażu pomp? Zastąpiły one kotłownię na miał węglowy przyczyniając się do ochrony środowiska. Roczne na potrzeby dwóch budynków spalano do 90 ton miału węglowego, więc zlikwidowaliśmy zadymienie i zapylenie powietrza. W ubiegłym roku koszty paliwa węglowego wzrosły kilkakrotnie, za chwilę kotłownie na miał węglowy nie będą funkcjonować .

Zastępca prezesa świeckiej SM twierdzi, że po zamontowaniu pomp w lutym 2023 roku w obecnej lokalizacji, wpłynęło do Spółdzielni tylko jedno pismo - anonimowe - podobnej treści jak to skierowane do naszej redakcji.

- Innych zgłoszeń nie mieliśmy - zapewnia Mariusz Sajdak. - Co do dołączonego rysunku, jest on rysunkiem przykładowym. Sprawdzimy zasadność zgłoszenia, ponieważ nie było innych zgłoszeń oprócz jednego anonimowego i podejmiemy stosowne działania, jeżeli taka zasadność się potwierdzi. Montaż pomp wykonał wykonawca posiadający akredytację od producenta do montażu i uruchamiania pomp, pod nadzorem osoby uprawnionej wyznaczonej przez Spółdzielnię Mieszkaniową - inspektora nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami. Odnotowujemy przypadki że źródłem anonimów bywają rozgrywki personalne lub konkurencyjne - podobny anonim otrzymał wykonawca.