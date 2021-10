Po decyzji sądu w sprawie tamy w Siarzewie wzbierają fale poparcia i krytyki

- Dla nas to bardzo ważna sprawa, ale rozumiem, że dla ekologów przeciwnie - mówi Ryszard Borowski, przewodniczący związku i jednocześnie wójt gminy Koneck. - Chodzi nam o to, aby ludzie mieszkający w dolinie Wisły nie byli zagrożeni powodzią i aby Kujawy, a to przecież wraz z Wielkopolską spichlerz Polski, nie cierpiały z powodu susz, a te pojawiają się już praktycznie każdego roku. Ważne jest także przywrócenie żeglugi na Wiśle. Jeszcze 40 lat temu statki pasażerskie swobodnie po niej pływały, przewoziły wycieczki szkolne z Ciechocinka do Torunia i z powrotem i to było piękne. Teraz zostały kajaki. I co, teraz nie wolno nam przywrócić tego co było? Nie prowadzić żadnych inwestycji, bo tak chcą ekolodzy? Może od razu przesiąść się na konie i brzyczki?