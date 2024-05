Tak teraz wygląda Bartek Wrona z zespołu Just 5. Oto, jak się zmienili członkowie kultowego boysbandu lat 90. [26.05.2024]

Zespół Just 5 to pierwszy boysband w Polsce. Powstał w 1997 roku i wzorem Backstreet Boys tworzyło go pięciu młodych, przystojnych i chłopaków w wieku od 15 do 25 lat. Jak się zmienili członkowie zespołu Just 5? Zobacz na zdjęciach >>>>>

Po ponad 20 latach przerwy grupa Just 5 powraca i ogłasza casting na nowych członków! Bartek Wrona, Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński, Robert Kryla - jak dziś wyglądają?

Just 5 - pierwszy polski boysband, ikona lat 90.

Zespół Just 5 to pierwszy boysband w Polsce. Powstał w 1997 roku i wzorem Backstreet Boys tworzyło go pięciu młodych, przystojnych i chłopaków w wieku od 15 do 25 lat.

Kultowy zespół Just 5 to: Bartek Wrona,

Grzegorz Kopala,

Shadi Atoun,

Daniel Moszczyński,

Robert Kryla. Bartek Wrona miał zaledwie 15 lat, gdy zespół Just 5 zadebiutował na rynku muzycznym w Polsce. Był jednym z pięciu wokalistów i najmłodszym członkiem grupy. Pierwsza płyta zespołu Just 5 "Kolorowe sny" została sprzedana w aż 250 tys. egzemplarzy. Cała Polska śpiewała hity Just 5, takie jak: "Kolorowe sny", "Gdzie nie ma róż", "Zapomnij się na chwilę" czy "Rozpalmy miłość". Zespół wydał jeszcze dwie płyty jednak w 2002 roku zawiesił swoją działalność.

Bartek Wrona - najmłodszy członek grupy Just 5

Po rozpadzie zespołu każdy z jego członków poszedł w swoją drogę. Bartek Wrona - uwielbiany przez fanki najmłodszy członek grupy Just 5 - rozpoczął karierę solową. Jego singiel "Maria" został przebojem lata w 2005 roku. Zdobył z nią również drugie miejsce na festiwalu w Sopocie. Wielkim jego hitem był również utwór "Jedna na milion", cover "One in a Million" Bossona. Ostatnią swoją płytę wydał w 2010 roku, jednak wciąż muzykuje i koncertuje.

Bartek Wrona był bożyszczem nastolatek. Prywatnie jest ojcem dwóch córek - Wiktorii i Darii. Żoną Bartka Wrony od 2005 roku jest Mariolą, którą poznał na planie programu rozrywkowego Stratosfera i która wystąpiła w teledysku do jego piosenki "Maria". To tancerka, baletnica oraz instruktorka zumby.

Grzegorz Kopala jest obecnie producentem i kompozytorem. Daniel Moszczyński po rozpadzie Just 5 został liderem zespołu Bibobit, który w 2019 roku wystąpił na Męskim Graniu. Na swoim koncie ma także wiele interesujących duetów z takimi gwiazdami jak Audiofeels, Kasia Wilk i Urszula Dudziak. Shadi Atoun usunął się w cień, po rozpadzie boysbandu wyjechał za granicę i podobno działa w branży gastronomicznej. Robert Kryla próbował swoich sił w branży muzycznej, obecnie jest jednak taksówkarzem.

Just 5 powraca? Bartek Wrona i Robert Kryla robią casting

Po ponad 20 latach zespół Just 5 postanowił się reaktywować! Muzycy ogłosili powrót w programie "Dzień dobry TVN", jednak nie w pełnym składzie.

Wracamy na scenę, a dokładnie Bartek Wrona, czyli ja i Robert Kryla. A na resztę członów zespołu ogłaszamy casting. Panowie, bierzcie się do pracy, działajcie, a może się spotkamy - mówił Bartek Wrona w "Dzień dobry TVN". W nowym składzie Just 5 obecny jest już Sławomir Lisowski. Pozostałych członków zespołu wyłoni casting a już latem ma się pojawić płyta winylowa "Just 5. Kolorowe sny". Bartek Wrona zdecydował o reaktywacji zespołu Just 5 po tym, jak zdiagnozowanio u niego chorobę genetyczną - malformację naczyniową dwunastnicy - na którą chorowała jego zmarła mama.

Just 5 - tak dziś wyglądają członkowie zespołu

Just 5 to jeden z najsłynniejszych polskich zespołów lat 90. i pierwszy polski boysband. Ich hit "Kolorowe sny" śpiewali wszyscy. Tak wyglądają dziś Bartek Wrona i inni członkowie Just 5 - zmienili się nie do poznania.

Jak zmienili się członkowie zespołu Just 5? Bartek Wrona, Grzegorz Kopala, Shadi Atoun, Daniel Moszczyński, Robert Kryla - jak dziś wyglądają? Zobacz teraz w naszej galerii:

