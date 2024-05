Tak wygląda i mieszka syn Tomasza Stockingera. Robert Stockinger to znany dziennikarz

Robert Stockinger jest jedynym dzieckiem Tomasza Stockingera i Jolanty, którzy jednak rozstali się po 20 latach małżeństwa. Stockinger junior ma za to bardzo udane życie rodzinne. Jest od lat związany z Jolantą Drozd, pobrali się w 2015 roku i wychowują dwójkę dzieci: córkę Oliwię i syna Adama

Robert Stockinger ma 36 lat, urodził się w Toronto, gdzie jego rodzice wyemigrowali w latach 80. Wrócili do Polski, gdy syn miał dziesięć miesięcy. Robert karierę w telewizji rozpoczynał w TVN 24, potem trafił do telewizji śniadaniowej. Ze stacją rozstał się w styczniu 2024 roku i trafił do TVP, gdzie wspólnie z Joanną Górską tworzy jeden z duetów-gospodarzy programu "Pytanie na śniadanie".

Ojca z synem łączy pasja nie tylko do kamery i sportu. Robert Stockinger przyznał, że 20 lat temu chodził z tatą na mecze koszykówki i teraz postanowili wznowić tradycję. Obaj są częstymi gośćmi w hali na Bemowie, gdzie swoje mecze rozgrywa drużyna Legii Warszawa. Co ciekawe, starszych ze Stockingerów trenował w dzieciństwie koszykówkę, ale w stołecznej Polonii.