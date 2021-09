Tak wygląda koniec lata w ogrodzie naszej Czytelniczki. Przeczytajcie wiersz i zobaczcie zdjęcia

Nie tylko zieleń przy domu, ale i dziwy natury...

Dom nad strumykiem, a zieleń wkoło,

kwiaty, krzewy i drzewa, czyli wesoło.

Strumyk dumnie udaje "górskiego potoczka",

mknie ze skalnika, most mija i wpada do oczka.

Na tarasie winobluszcz króluje i swymi

kolorami pory roku zwiastuje.

Kwiaty, krzewy i drzewa tak są posadzone,

żeby zawsze coś kwitło i było zimą zielono.

Nad wodą z natury niska,

a ponad 2 metry urosła nawłoć złocista

i patrzy dumnie, bo duża urosła.

Może dlatego, że rudbekia i języczka śmigają szybko,

by gonić objętością i wzrostem takie towarzystwo?

Jest też ważna bergenia i drobne bratki,

co są zielone zimą i mają w śniegu kwiatki.

Jest starzec, macierzanka, krwawnik duży,

bazylia, mięta, oregano i lawenda, co też jako ziele służy.

Towarzyszy im grajek i rybak, co rybkę ma,

nie boi się żab, jak bocian i w zielone gra.

Dalej kalina, magnolia i gaj brzozowy,

w którym królują róże i zapach jaśminowy.

Jest tu głównie róż, błękit i kolor złocisty,

żywa czerwień, biel, fiolet i zapach "ognisty".

Wszystko razem ciepłą tworzy "grządeczkę",

by stare brzozy i akację pocieszyć troszeczkę.

W tej rodzince znalazł się słonecznik "trojaczek",

migdałowiec kwitł, a po mrozach był "jedynaczek".

Magnolie i kaliny wyrosły bujnie na kompoście,

by mieć znów kwiatów sporo,

bo teraz te krzewy to są jak goście.

Wszystko wśród świerków, orzechów sosny,

jałowca, bukszpanu, irgi, śnieżyczki, ognika – nawożone, by dalej rosły.

Wśród tej zieleni są też owady, zwierzęta, ptaki,

śpiewające, grające, pełzające, czyli dziwaki, jak:

kumki, ropuchy, jeże, zwinki jaszczurki,

kosy, pliszki, sójki, sroki, sikory i mazurki.

Innych też sporo, co chętnie owady jedzą,

bez strachu nad oczkiem, na tarasie lub na drzewach siedzą i jedzą.

A po deszczu, gdy jeszcze pada i świeci słońce,

pojawiają się dwie piękne tęcze oczy mocno wabiące.

Wyrasta też pieczarka i purchawica olbrzymia,

która bywa też tak ogromna, jak duża dynia.

Miło jest tu chodzić, jeść, patrzeć i słuchać,

bo wszędzie ciekawie dla oczu, smaku i ucha.