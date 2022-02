Tak wzrosły stopy procentowe w lutym 2022. Tak wzrosną teraz raty kredytów [kwoty]

- Rata kredytu w wysokości 300 tys. zł zaciągniętego na 25 lat wzrośnie z 1880 zł do 1972 zł, czyli o 92 zł miesięcznie - liczy Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments. - Dla porównania, przed pierwszą październikową podwyżką rata takiego kredytu wynosiła 1393 zł. Natomiast w przypadku kredytu na 400 tys. zł rata urosłaby o 122 zł - z 2507 zł do 2629 zł. Różnica jest tym większa, im większa kwota zaciągniętego długu. Ci, którzy spłacają kredyt na kwotę 500 tys. zł, zapłaciliby miesięcznie 3286 zł zamiast 3133 zł, to znaczy o 153 zł więcej.