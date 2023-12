Tak zamierza działać Wojciech Piniewski, nowo powołany pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia

Nowy komisarz rozpoczął konferencję od podziękowań dla Rady Miejskiej Inowrocławia za rekomendowanie go na to stanowisko już 16 października. Przypomniał, że od 20 lat pracuje w Urzędzie Miasta w Inowrocławiu, a przez 17 lat sprawował tam funkcję pierwszego zastępcy prezydenta miasta.

Konferencję zwołał poprzednik Wojciecha Piniewskiego, Marek Słabiński. Został on jednak odwołany ze stanowiska przez premiera Donalda Tuska, który na jego miejsce powołał z dniem 22 grudnia Wojciecha Piniewskiego.

- Zakończył się zupełnie niepotrzebny okres w historii naszego miasta, gdzie wpierw 44 dni czekaliśmy na wyznaczenie przez premiera Morawieckiego jakiegokolwiek kandydata na stanowisko pełniącego funkcję prezydenta, a następnie powołany została na to stanowisko pan Marek Słabiński. Kierował miastem przez ponad 20 dni. Uważam, że był to zbędny epizod - skomentował Wojciech Piniewski.

Nowo powołany pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia podkreślił, że musi zweryfikować decyzje wydane przez swojego poprzednika, bo nie rozumie, na przykład, dlaczego w sytuacji, gdy w urzędzie jest pięciu prawników zatrudnił on szóstego. Piniewski zamierza przyjrzeć się też sprawie zwolnienia z pracy w ratuszu Ewy Koman, która do połowy października pełniła funkcję drugiego zastępcy prezydenta.

- Nie wykluczam cofnięcia decyzji mojego poprzednika. Wpierw muszę jednak uzyskać opinię prawną - dodał Wojciech Piniewski.

Zaznaczył, że zaraz po świętach odbędzie naradę z panią skarbnik miasta, by zweryfikować zmiany, jakie do budżetu wprowadzono w ostatnim czasie. Projekt przyszłorocznego budżetu została już wysłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej.